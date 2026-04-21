Yangında ölen teknisyen, Kırıkkale'de toprağa verildi

ANKARA'nın Sincan ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden Adem Ulucan (45), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Alcı Mahallesi Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında dün sabah saatlerinde yangın çıktı. 2,5 saat süren müdahale ile alevler söndürüldü. İtfaiye tarafından kurtarılan 2 işçi dumandan etkilenirken, fabrikada yapılan aramada kayıp teknisyen Adem Ulucan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ulucan'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edilerek memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesi nüfusuna kayıtlı Adem Ulucan'ın cenazesi kent merkezindeki Nokta Camisi'ne getirildi. Cenazeye, ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Ulucan'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ulucan'ın eşinin bir süre önce hayatını kaybettiği ve 1 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı