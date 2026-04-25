Bottan Fırat Nehri'ne düşen kampçının cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kamp yapan ve unuttuğu eşyasını almak için botla Fırat Nehri'ne açıldıktan sonra dengesini kaybedip suya düşen Mehmet Aslan'ın arama çalışmaları sonucu cansız bedeni bulundu. Aslan'ın cesedinin otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götüreceği öğrenildi. Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı