Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda Teknik Arıza
Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak gerçekleştiriliyor. Metro İstanbul, durumu sosyal medya hesabından açıkladı.
Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.
Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel