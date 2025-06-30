Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda Teknik Arıza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle seferler Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak gerçekleştiriliyor. Metro İstanbul, durumu sosyal medya hesabından açıkladı.

Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak yapıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M8 Bostancı-Parseller Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Küçükbakkalköy istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan'dan ortalığı karıştıracak video: Netanyahu Tahran sokaklarında

İsrailli Bakan tarih verdi! Netanyahu Tahran sokaklarında
Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı! Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
Davacı Lütfü Savaş'ın avukatı: Özel görevden el çektirilmeli, görev Kılıçdaroğlu'na verilmeli

Özel'e "Gayrimeşru Başkan" diyen avukatın talebi duruşmaya damga vurdu
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.