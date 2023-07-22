Bostancı'da Bisikletliye Çarparak Ölümüne Neden Olan Sürücü İçin Anma Sürüşü Gerçekleştirildi

Bostancı'da polis noktasından kaçan bir sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu bisikletli Doğanay Güzelgün için arkadaşları ve bisiklet severler tarafından anma sürüşü düzenlendi. Kazanın meydana geldiği yerde başlayan etkinliğe yüzlerce bisiklet sürücüsü katıldı. Olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.