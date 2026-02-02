Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Bostancı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bostancı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" başlıklı fotoğrafını tercih eden Bostancı, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını oyladı.

" Gazze : Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı karesini seçen Bostancı, Gazze'de 3 yıldır çok büyük trajedilerin yaşandığını belirtti.

Bostancı, "Bunları dile dökmek çok kolay bir iş değil. Olup biteni dünya kamuoyuna anlatmak ve evlerinde oturup bütün bu trajik olaylardan uzakta duran insanları nasıl bir insani trajedi yaşandığından insani olarak haberdar kılmak mühim bir iş. Tüm bu yaşanan olaylara, acılara rağmen bir direniş ruhunu dile getiren çok sakin bir duruş vardı o yüzden böyle bir fotoğrafı seçtim." dedi.

"Kamuoyunun duyarlılıklarını fotoğraflar üzerinden görmek önemli"

Bostancı, AA'yı faaliyetleri dolayısıyla kutlayarak, AA'nın haberciliği kamusal sorumlulukla yaptığını söyledi.

Habercilikte işin bir tarafında haberler, diğer tarafında ise kamuoyunun bulunduğunu aktaran Bostancı, şöyle konuştu:

"Sanki arada bir bağlantı yokmuş gibidir ama Anadolu Ajansı bu bağları kurmak için de çaba gösteriyor. Bu da son derece saygıdeğer. Bu fotoğraf seçimi, kamuoyunu buna ortak etme işi bence çok önemli bağlardan birisi. Özellikle fotoğraf bir sanat işi. Olup bitene şahitlik ederken bir tarafta gerçekliği aktarma kaygısı ama diğer taraftan da kamuoyunun neyi nasıl gördüğüne ilişkin bir bilgi olması lazım gelir ki aralarından seçerken ona göre bir tavır alabilsin. Dolayısıyla, burada kamuoyunun duyarlılıklarını fotoğraflar üzerinden görmek önemli. O yüzden bu seçme işinin kamuoyu marifetiyle yürütülmesini de çok kıymetli buluyorum. 2012'den 26'ya, 14. yılında nice yıllara, 50 yıllara, 100 yıllara diyelim."

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.