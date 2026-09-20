Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti, Zenica'da sağlık taraması ve diş muayenesi yaptı

Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti, Zenica'da sağlık taraması ve diş muayenesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nın Zenica bölgesinde Bosna-Hersek vatandaşlarına sağlık taraması ve diş muayenesi yaptığını bildirdi. Sağlık desteğinin Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında sağlandığı belirtildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Zenica bölgesinde Bosna-Hersek vatandaşlarına sağlık desteği sağlandığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nın sağlık desteği sağladığı duyruldu.
Açıklamada, "Bosna-Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığımız tarafından Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında, Zenica bölgesinde Bosna-Hersek vatandaşlarına sağlık taraması ve diş muayenesi yapıldı" denildi.
Kaynak: ANKA