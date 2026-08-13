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Şırnaklı iş insanından Filistin konvoyuna yemek desteği

Şırnaklı iş insanından Filistin konvoyuna yemek desteği
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Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen "Filistin Konvoyu"na, Şırnaklı iş insanı yemek ikramıyla destek veriyor.

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Filistin'e ulaşmak için yola çıkan ve Habur Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen "Filistin Konvoyu"na, Şırnaklı iş insanı yemek ikramıyla destek veriyor.

Filistin halkıyla dayanışma amacıyla yola çıkan konvoy, önceki gün akşam saatlerinden bu yana Irak sınırındaki bekleyişini sürdürüyor.

Şırnaklı iş insanı Yusuf Bilin de bekleyişini sürdüren konvoydaki aktivistlere kahvaltı ve yemek desteği sunuyor.

???????Sınır kapısına ulaştırılan yiyecek ve içecekler Türk Kızılay Şırnak Şubesi ekiplerince aktivistlere ikram ediliyor.

Konvoyda yer alan aktivistlerden Abdulvahap Kaplan, basın mensuplarına, kendilerine yemek desteği sunan iş insanı Bilin'e teşekkür ederek, "Rabbim yardımcısı olsun, malına, ömrüne bereket katsın." dedi.

Kaynak: AA
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