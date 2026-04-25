Bosna Hersek'teki savaşta öldürülen 6 Boşnak sivil toprağa verildi

Bosna Hersek'te 1992-1995 arasında yaşanan savaşta öldürülen 6 Boşnak sivil Rakita Şehitliği'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Bosna Hersek'teki savaşta Sırp güçleri tarafından öldürülen 6 kişiden 4'ünün kimliği tespit edilirken, 2'si "bilinmeyen" olarak defnedildi.

Cenaze töreninde konuşan Tuzla Müftüsü Vahid Fazlovic, yüzlerce kişinin hala kayıp olduğunu ifade ederek, aradan geçen yıllara rağmen en sevdiklerini kaybeden ailelerin acısının taze olduğunu söyledi.

Kimliği tespit edilen Boşnak sivillerin, 1992-1995'te kaybolan kişilere ait olduğu ifade edildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü verilerine göre, 363 kişinin cesedine ulaşılamadı.

Vlasenica'da işlenen katliamlardan sorumlu tutulan 3 eski Sırp asker Dragan Nikolic, Predrag Bastah ve Goran Viskovic hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Vlasenica'da yer alan ve 8 binden fazla Boşnak'ın işkenceye maruz kaldığı Susica toplama kampında bir süre komutan olarak görev yapan Veljko Basic, Bosna Hersek Mahkemesinin kararıyla yaşı nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, Vlasenica'da 288'i çocuk 2 bin 643 Boşnak katledilmişti.