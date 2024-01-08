Bosna Hersek'teki Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 487. kuruluş yılı kutlandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, en önemli Osmanlı mirasları arasında yer alan tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 487'nci kuruluş yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumu olan ve 487 yıldır eğitime "aralıksız" devam eden medresede düzenlenen programa Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri, medrese öğretmenleri ve öğrencileri, medresenin eski mezunları ile diğer davetliler katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enes Ljevakovic, burada yaptığı konuşmada, medresenin 487 yıldır on binlerce mezun verdiğini belirterek, "Bu okulda milletimizin en önemli temsilcilerinden bazıları, zamanlarının en seçkin alimleri okumuşlardır." ifadelerini kullandı.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi Müdürü Dzevad Pleh de Gazi Hüsrev Bey Medresesi ve diğer medreseler aracılığıyla bölge ülkelerinde yaklaşık 500 yıldır İslami eğitimin alındığını söyledi.

Törende, medrese öğrencilerinden oluşan koro ilahiler okudu.

Medrese, Müslüman Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de yaptırılan medrese yıllar içinde eğitim vermeye devam etti.

Eski Yugoslavya döneminde de eğitime ara vermeyen medrese, 1992-1995'teki Bosna Savaşı'nda şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Müslüman Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra sadece ilahiyat fakültelerinde değil, diğer fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.