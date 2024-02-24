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Bosna Hersek'te Tek Başına Okula Giden 7 Yaşındaki Mahir

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Bosna Hersek'in Zenica Doboj Kantonu'na bağlı Olovo şehrinin Petrovici köyünde oturan 7 yaşındaki Mahir Behlulovic, köyün göç vermesi nedeniyle başka öğrenci olmadığı için okulda tek başına eğitim alıyor. Mahir, öğretmeniyle güzel vakit geçiriyor ve derslerden sıkılmıyor.

Bosna Hersek'in Zenica Doboj Kantonu'na bağlı Olovo şehrinin Petrovici köyünde oturan 7 yaşındaki Mahir Behlulovic, köyün göç vermesi nedeniyle başka öğrenci olmadığı için okulda tek başına eğitim alıyor.

Mahir Behlulovic, her gün annesi Azema Behlulovic ile okula gidiyor. Öğretmen Samir Kopic ise "Tek öğrencim ve dostum." dediği Mahir'e sınıfta tek başına ders veriyor.

Spor ve diğer etkinlikleri yalnız gerçekleştiren Behlulovic'in yaptığı resimler, okulun duvarlarında sergileniyor. Burada Behlulovic'in yaptığı patatesten kirpi de yer alıyor.

Mahir Behlulovic, AA muhabirine, okulda iyi vakit geçirdiğini anlattı.

Bazı insanların kendisine "okulda hiç arkadaşı olmadığını" söylediğini aktaran Behlulovic, "En iyi arkadaşım öğretmen Samir, benimle güzel vakit geçiriyor. Güne çay ve hikayelerle başlıyoruz, öğrenmem gereken konuları öğreniyorum. Öğretmenimden çok şey öğreniyorum. Okula gitmeyi ve matematik dersini seviyorum çünkü 100'e kadar sayabiliyorum." diye konuştu.

"Mahir iletişimi çok güçlü bir çocuk"

Öğretmen Samir Kopic, 30 yıllık eğitimci olduğunu, şimdiye kadar birçok öğrenciye eğitim verdiğini, bulunduğu okula ise geçen sene geldiğini kaydetti.

Mahir Behlulovic'in geçen yıl okula kayıt yaptırmasıyla derslere başladıklarını belirten Kopic, "Mahir'den sonra maalesef okul kapanacak çünkü kayıt yaptıracak öğrenci yok. Bu durum üzüntü verici çünkü okulun fiziki şartları iyi durumda. Mahir iletişimi çok güçlü bir çocuk, bize verilen müfredatı yalnız olduğu için de çok iyi öğreniyor. Derslerden sıkılmıyor, bazen bütün gün burada kalmak istiyor, öğretilenleri sünger gibi çekiyor." dedi.

Kopic, Behlulovic'in derslere ilgi gösterdiğini, kendisine sık sık soru sorduğunu ve meraklı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki depremzede çocuklar için resimler yaptı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Mahir'in okula üzgün geldiğini anlatan Kopic, "Sabah okula geldi ve gözlerinde yaşlarla uzak bir ülkede deprem olduğunu söyledi. Ona 'Türkiye' olduğunu söyledim, ondan sonra 'Türkiye'deki çocuklar ve insanlar için yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye sordu. Oradaki insanlara destek vermek için resim yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Kopic, Behlulovic'in, yaptığı resimlere Türkiye, Bosna Hersek ve Suriye bayrakları çizdiğini, içine "Küçük kalbim sizinle, Petrovici okulundan sevgiler." yazdığını belirtti.

Mahir'in annesi Azema Behlulovic de yaşadıkları yeri sevdiğini ancak köylerinde çok fazla genç kalmadığını ifade etti.

Çocuğunun gidebileceği bir okul olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren anne Behlulovic, "Çocuğumun başarılı, mutlu olmasını istiyorum ve okula gidebilmesi için imkanlar oluşturan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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