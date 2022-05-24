Bosna Hersek'te strafor üretimi yapan fabrikada yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bosna Hersek'te strafor üretimi yapan fabrikada yangın

AA - Amar Mehic - Güncel
 - Güncelleme:

Avusturya firması Austrotherm'in Bosna Hersek'in Bihaç kentindeki fabrikasında büyük bir yangın meydana geldi.

Avusturya firması Austrotherm'in Bosna Hersek'in Bihaç kentindeki fabrikasında büyük bir yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahalede bulunuyor. Petrol türevi malzemelerin tutuşması nedeniyle fabrika sahasından yükselen yoğun duman, Bihaç'ın uzak noktalarından bile fark ediliyor. Polis yetkilileri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

AA / Amar Mehic - Güncel

Avusturya, İtfaiye, Fabrika, Yangın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title