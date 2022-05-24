Bosna Hersek'te strafor üretimi yapan fabrikada yangın - Haberler

Avusturya firması Austrotherm'in Bosna Hersek'in Bihaç kentindeki fabrikasında büyük bir yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahalede bulunuyor. Petrol türevi malzemelerin tutuşması nedeniyle fabrika sahasından yükselen yoğun duman, Bihaç'ın uzak noktalarından bile fark ediliyor. Polis yetkilileri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.