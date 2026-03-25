Haberler

Bosna Hersek'te market çalışanının silahlı soygunu engellemesi gündem oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mostar'daki bir markette, silahlı soyguncuyu engelleyen kadın çalışan, sosyal medyada kahraman olarak öne çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, olayın cesaret dolu anlarını gözler önüne serdi.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentindeki bir market çalışanının silahlı soyguncuyu engellemesi sosyal medyada gündem oldu.

Ulusal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine göre, Mostar'ın Zalik bölgesindeki markete akşam saatlerinde siyah giyimli bir kişi girdi.

Rafların arkasına geçen bu kişi çantasından otomatik tüfek çıkarırken, kadın market çalışanı durumdan kuşkulanarak şüpheliye yaklaştı.

Görüntüde, market çalışanının uzun süre şüphelinin elinden silahı almaya çalıştığı, bu kişinin kadına vurduğu ancak çalışanının pes etmediği gözlemlendi.

Ulusal medya, ikili arasında yaşanan arbedenin ardından bir el ateş sesi duyulduğunu aktarırken, olay yerine polis ekiplerinin geldiği ve şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Kadın market çalışanının silahlı soyguncuyu engellediği görüntü Bosna Hersek'te kısa sürede gündem oldu.

Birçok sosyal medya hesabından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine, "Bosna Hersek'te inanılmaz olay", "Cesur çalışan vazgeçmedi", "Çıplak elleriyle soyguncuyu engelledi" ve "kahraman kadın" yorumları yapıldı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

