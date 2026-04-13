Haberler

Türkiye'nin kan bağışı alanındaki tecrübesi Bosna Hersek'e aktarılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİKA ve Türk Kızılay işbirliğiyle Bosna Hersek'te kan bağışçısı kazanımını artırmaya yönelik eğitim programı başlatıldı. Eğitime 10 farklı şehirden 24 kursiyer katılırken, programın sonunda gönüllü kan bağışçı kazanımı hedefleniyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Kızılay işbirliğinde Bosna Hersek'te gönüllü kan bağışçı sayısının artırılmasına yönelik "Kan Bağışçısı Kazanım Eğitici Eğitimi" programı başlatıldı.

Başkent Saraybosna'da 17 Nisan'a kadar sürecek eğitimler, TİKA, Türk Kızılay ve Bosna Hersek Federasyonu Kan Transfüzyon Enstitüsü işbirliğinde düzenleniyor.

Türk Kızılaydan gelen 4 kişilik eğitmen ekibi tarafından eğitici eğitimi programı kapsamında, Türkiye'nin kan bağışı alanındaki tecrübesinin Bosna Hersek'e aktarılması amaçlanıyor.

Eğitime Bosna Hersek'in 10 farklı şehrinden toplam 24 kursiyer katılırken, programın sonunda katılımcıların kendi bölgelerinde gönüllü kan bağışçı kazanımına yönelik çalışmalar yürütmesi hedefleniyor.

Projeden Bosna Hersek Federasyonu Kan Transfüzyon Enstitüsü, Tuzla Üniversitesi Klinik Merkezi ve Bosna Hersek Kızılhaç Örgütü başta olmak üzere çeşitli sağlık kurumlarının faydalanacağı bildirildi.

TİKA, daha önce de Kan Transfüzyon Enstitüsüne destek sağlarken, bu kapsamda 2021 yılında kan ayrıştırıcı cihaz temin edildi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

Özel'den elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü

İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı