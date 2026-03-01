Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü 'altın zambaklı' bayraklarla kutlandı

Bosna Hersek'te 1 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarında, "altın zambaklı" bayraklarla başkent Saraybosna'da konvoy oluşturuldu.

Eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde yapılan referandumun ardından bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek'te, bağımsızlığın 34'üncü yılı törenlerle kutlandı.

İstiklal Camisi önünde başlayan araç konvoyuna, birçok Bosna Hersekli ellerinde altın zambaklı bayraklarla katıldı.

Konvoydakiler, 12 Şubat'ta raydan çıkan tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Erdoan Morankic'i de andı.

Altın zambaklı bayrakların bulunduğu konvoylar, Bihac, Zenica, Tuzla, Mostar, Jajce ve diğer şehirlerde de düzenlendi.

Altın zambaklı Bosna Hersek bayrağı

Üzerinde altın renginde 6 zambağın bulunduğu eski Bosna Hersek bayrağı, 1992-1995'teki savaşın sona ermesinin ardından ülkedeki diğer etnik gruplar tarafından kabul edilmedi.

Bunun üzerine bayrak sorunu, dönemin Avrupa Birliği (AB) Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Carlos Westendorp'un çabalarıyla, parlamentoda karşı çıkılmasına rağmen 3 Şubat 1998'de çıkarılan yasayla çözüldü.

Bosna Hersek'i o tarihten itibaren mavi zemin üzerinde sarı bir üçgenin ve beyaz yıldızların bulunduğu bayrak temsil ediyor.