Haberler

Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü "altın zambaklı" bayraklarla kutlandı

Bosna Hersek'te Bağımsızlık Günü 'altın zambaklı' bayraklarla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek, 1 Mart Bağımsızlık Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladı. Sarajevo'da düzenlenen araç konvoyuna katılan birçok kişi, altın zambaklı bayraklarla görsel bir şölen oluşturdu. Kutlamalar sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Erdoan Morankic de anıldı.

Bosna Hersek'te 1 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarında, "altın zambaklı" bayraklarla başkent Saraybosna'da konvoy oluşturuldu.

Eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde yapılan referandumun ardından bağımsızlığını ilan eden Bosna Hersek'te, bağımsızlığın 34'üncü yılı törenlerle kutlandı.

İstiklal Camisi önünde başlayan araç konvoyuna, birçok Bosna Hersekli ellerinde altın zambaklı bayraklarla katıldı.

Konvoydakiler, 12 Şubat'ta raydan çıkan tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Erdoan Morankic'i de andı.

Altın zambaklı bayrakların bulunduğu konvoylar, Bihac, Zenica, Tuzla, Mostar, Jajce ve diğer şehirlerde de düzenlendi.

Altın zambaklı Bosna Hersek bayrağı

Üzerinde altın renginde 6 zambağın bulunduğu eski Bosna Hersek bayrağı, 1992-1995'teki savaşın sona ermesinin ardından ülkedeki diğer etnik gruplar tarafından kabul edilmedi.

Bunun üzerine bayrak sorunu, dönemin Avrupa Birliği (AB) Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Carlos Westendorp'un çabalarıyla, parlamentoda karşı çıkılmasına rağmen 3 Şubat 1998'de çıkarılan yasayla çözüldü.

Bosna Hersek'i o tarihten itibaren mavi zemin üzerinde sarı bir üçgenin ve beyaz yıldızların bulunduğu bayrak temsil ediyor.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu

İsrail'in dört bir yanı yangın yeri! İran saldırıda bir ilk yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi

İran bir üssü daha vurdu! Uluslararası havalimanında alarm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
İşte İran'ın ABD İHA'sını vurduğu anlar

Trump'ı İran'ı vurduğuna pişman ettirecek görüntüler
Fenerbahçeli taraftalardan Sadettin Saran'a büyük tepki

Sadettin Saran'a büyük tepki
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı

İran korkusu bacayı sardı, on binlerce kişi silah altına alındı
ABD ve İsrail, İran-Pakistan sınırındaki limanı vurdu

İran'ın dünyayla bağını kesmek istiyorlar! Kritik nokta böyle vuruldu
Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

İran'a saldırılar, o ülkeyi fena karıştırdı! Can kayıpları artıyor