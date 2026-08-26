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Saraybosna'da Balkanlar Sempozyumu Başladı

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da USAR tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Anadolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu başladı. 21 ülkeden 542 akademisyenin katıldığı sempozyumda 340 bildiri sunulacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAR) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Anadolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu" başladı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ev sahipliğinde, USAR tarafından düzenlenen sempozyuma Türkiye'den üniversiteler, Türk kurum ve kuruluşları ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

"Değişen Dünyada Balkanlar: Çok Boyutlu Yaklaşımlar ve Disiplinlerarası Perspektifler" başlığıyla başlayan sempozyuma, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin yanı sıra Türkiye'den 16 üniversitenin rektörü, Bosna Hersekli yetkililer, akademisyenler ve davetliler katıldı.

USAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, program için Saraybosna'yı hem tarihsel hem de medeniyet anlamında kıymetli bir şehir olarak gördüklerinden dolayı seçtiklerini söyledi.

Akmaz, geleceğe dönük bir perspektifle Balkanları değerlendireceklerini aktararak, "Bu çalışma kapsamında iki günlük bir bilim programı gerçekleştireceğiz." dedi.

Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenleri ağırladıklarını dile getiren Akmaz, yüz yüze ve çevrim içi olarak bildirilerin sunulacağını belirtti.

Akmaz, hem fen hem sosyal bilimler alanında ortaya çıkan bildirilerin kitap haline getirileceğini sözlerine ekledi.

Sempozyuma Türkiye'den 108, yurt dışından ise 69 farklı üniversiteden akademisyen katılırken, 21 ülkeden toplam 542 akademisyen bir araya geldi.

29 Ağustos'ta sona erecek sempozyum kapsamında 50 farklı salonad 340 bildirinin sunulması bekleniyor.

Kaynak: AA
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