Bosna Hersek'te 1992-1995 Savaşında Ölen Çocuklar Anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta, kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da hayatını kaybeden 1601 çocuk için anma töreni düzenlendi.

Başkent Saraybosna'daki, savaş yıllarında kuşatma altında kalan kentte öldürülen 1601 çocuğun anıldığı programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, kurbanların yakınları, vatandaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı.

1992-95 Saraybosna Kuşatmasında Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica, törende yaptığı konuşmada, kentin 1425 gün kuşatma altında kaldığını anımsattı.

Grabovica, savaş yıllarında Saraybosna'daki 1601 çocuğun, farklı yöntemler kullanılarak ve hedeflenerek öldürüldüğünü ifade etti.

Törendeki çocuklara seslenen Grabovica, "Sevgili çocuklar, size iyi bir öğrenci olmanızı, kendinizi mümkün olan en üst seviyede yetiştirmenizi söylemek istiyorum. Eğitim ve bilgi sizin en güçlü aracınız olabilir. İyi arkadaş olun ve sevgiyi yayın çünkü sevgi aynı zamanda hepiniz için daha iyi bir gelecek oluşturmanın temelidir. Bu şehri, bu ülkeyi sevin." diye konuştu.

Saraybosna kuşatması

Modern tarihin en uzun kuşatması 5 Nisan 1992'de başlamış ve 29 Şubat 1996'ya kadar devam etmişti.

Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Suada Dilberovic ile Bosna Hersek Meclisinde çalışan iki çocuk annesi Olga Sucic, Sırp paramiliter birliklerin saldırıları sonucu Vrbanja Köprüsü'nde öldürülmüşlerdi.

Sırp birlikleri, 5 Nisan'daki saldırılarında doğrudan sivilleri hedef almış, savaş karşıtı gösteri yapan Saraybosnalılara ateş açmıştı.

Dilberovic ve Sucic'in öldürüldüğü gün aynı zamanda modern tarihin en uzun kuşatması olan Saraybosna kuşatması da başlamış, 1425 gün süren kuşatmada 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi hayatını kaybetmişti.