'Bosna Hersek Savunması-Igman 2022' başkent Saraybosna'da törenlerle başladı

Bosna Hersek'teki savaşta (1992-1995) başkent Saraybosna yakınındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerin düzenlediği operasyonun durdurulmasının ve dağın savunulmasının 29'uncu yılında düzenlenen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2022" etkinliği bir dizi törenle başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu program kapsamında, başkent Saraybosna'da "Gençler Hayat Yolunda" sloganıyla geçit töreni düzenlenirken, Kovaçi Şehitliği'nde tören yapıldı.

Kovaçi Şehitliği'ndeki törene katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, Bosna Hersek'i savunmak içim mücadele eden herkesi saygı ve sevgiyle andığını söyledi.

Saraybosna'daki Sönmeyen Ateş Anıtı ve Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtı'nda da törenler düzenlenirken, başkent sokaklarında panolara "Ben de Bosna Hersek'i savundum" yazılı ve savaşa katılan kişilerin yer aldığı afişler asıldı.

Hem şehitleri anmak hem de Bosna Hersek savunmasını hatırlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğin merkezi töreni ise 5 Ağustos'ta Igman Dağı'nda savaş yıllarında inşa edilen camide yapılacak.

Igman savunmasının önemi

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, Ağustos 1993'te Igman Dağı'nda bir operasyon düzenleyerek, başkent Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedefledi.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Igman savunmasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu galip gelerek Sırp askerler püskürtüldü.