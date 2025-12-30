Haberler

Bosna Hersek Savcılığı, 3 eski Sırp asker için soykırım suçundan iddianame hazırladı

Bosna Hersek Savcılığı, 1995'te Srebrenitsa'da işlenen soykırım suçları nedeniyle 3 eski Sırp asker hakkında iddianame hazırladı. Şüphelilerin, Boşnak sivillerin öldürüldüğü toplu mezarları kazdığı ve cesetlerin yerlerini değiştirdiği belirtiliyor.

Bosna Hersek Savcılığı, ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle 3 eski Sırp asker için iddianame hazırladı.

Savcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü Srebrenitsa'da, Sırp Cumhuriyeti Ordusuna (VRS) bağlı 3 eski asker Dragan Jevtic, Slavko Bogicevic ve Damjan Lazarevic için iddianame hazırlandığı belirtildi.

Eski Sırp askerlerin Srebrenitsa'da işlenen soykırım suçuna dahil olduğuna işaret edilen açıklamada, şüphelilerin 1995'te öldürülen binlerce Boşnak sivil için toplu mezarları kazdıkları, daha sonra cesetlerin yerlerini değiştirdikleri ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilere ilişkin Bosna Hersek Ceza Kanunu gereği "soykırım" suçundan iddianame hazırlandığı kaydedildi.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgelerde, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitlerinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
