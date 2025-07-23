Bosna Hersek'in Saklı Güzellikleri: Blidinje Doğa Parkı ve Dreznica Nehri

VESNA BESİC/LEJLA BİOGRADLİJA AKSAN - Bosna Hersek'te yaz aylarının gelmesiyle ülkenin saklı güzelliklerini barındıran Blidinje Doğa Parkı ve Dreznica Nehri, son dönemde yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği başlıca mekanlar olarak ön plana çıkıyor.

Kalabalıktan uzaklaşmak isteyen yerli ve yabancı turistler, tercihlerini Bosna Hersek'in güneyindeki saklı güzelliklerinden Blidinje Doğa Parkı ve Dreznica Nehri'nden yana kullanıyor.

Zengin doğası ve doğal yaşam özellikleriyle 1995'te doğa parkı ilan edilen Blidinje, ülkenin güneyindeki Cvrsnica ve Vrana dağlarının arasındaki konumuyla son dönemde ziyaretçi akınına uğrayan mekanların başında.

Bosna Hersek'in en büyük dağ gölü olarak nitelenen Blidinje Gölü'ne de ev sahipliği yapan park, eşsiz doğası ve temiz havasıyla turistlerin yaz aylarında vakit geçirdiği destinasyon haline geldi.

Blidinje Doğa Parkı'nda aynı zamanda Orta Çağ'dan kalma 150 taş mezar bulunuyor, Bosna Hersek'te Ulusal Anıt olarak ilan edilen bu eski mezarlar da görülebilecek mekanlar arasında ilk sırada yer alıyor.

Bosna Hersek'in güneyindeki Jablanica ve Mostar kentlerine yakınlığıyla bilinen Blidinje Doğa Parkı'na uğrayan ve doğa yürüyüşünü tercih eden turistler, Cvrsinca Dağı'na tırmanarak zirvesinde bulunan Hajduk Kapısı'ndan görülebilen eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Turkuaz rengiyle dikkati çeken Dreznica Nehri

Mostar'ın kuzeyinde yoğun orman ve kayalıkların arasında bulunan Dreznica Nehri ise turkuaz rengi ve suyunun temizliğiyle yerli ve yabancı turistlerin doğayla iç içe suyun tadını çıkarabileceği bir mekan olarak biliniyor.

Neretva Nehri'nin kolu Dreznica, son dönemde Bosna Hersek'in saklı güzelliği olarak dikkatleri üzerine çekerken yerel nüfusun yanı sıra son zamanlarda turistlerin de tercihi oluyor.

Kayalıkların arasında doğal havuz görünümü veren nehrin turkuaz rengi ise ziyaretçiler tarafından "büyüleyici" olarak nitelendiriliyor.

Dreznica'yı ziyaret edenler, nehrin yakınlarındaki 10 ila 12 metre yüksekliğindeki 3 şelaleyi de görme imkanı buluyor.

Kalabalık ve gürültüden uzak, doğayla baş başa vakit geçirilebilecek bir yer olarak betimlenen Dreznica, her geçen gün daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Bosna Hersek'in güneyini gezen yerli ve yabancı turistler, bilinen mekanların dışında ülkenin farklı bölgelerindeki saklı güzellikleri de keşfetmeyi tercih ediyor.