Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bosna Hersek'in Brcko kentinde EUFOR helikopteri düştü, 4 kişi öldü, 11 yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da EUFOR'a ait askeri helikopterin rutin operasyon sırasında düşmesi sonucu 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelerdeki tedavisi sürerken helikopterdeki askerlerin tamamının İtalyan olduğu öğrenildi.

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Brcko'da, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü Misyonuna (EUFOR) ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 11 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

EUFOR'dan yapılan açıklamada, Brcko bölgesinde rutin bir operasyon sırasında hava araçlarından birinin düştüğü belirtildi.

Kaza yerine Brcko polisi, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölge güvenlik altına alınırken, yerel basında yayımlanan görüntülerde helikopterin tamamen parçalandığı görüldü.

Helikopterde kaç kişinin bulunduğu henüz resmi olarak açıklanmazken, askerlerin tamamının İtalyan olduğu öğrenildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te EUFOR'a ait bir İtalyan helikopterinin karıştığı trajik kaza haberinin derin bir acı kaynağı olduğunu belirtti.

Düşüncelerinin, kurbanlar, onların aileleri ve bölgede barış ve istikrar misyonunda görev yaparken bu saatleri endişe içinde geçiren herkesle birlikte olduğunu vurgulayan Meloni, "Kendilerine en içten yakınlığımı ve İtalyan hükümetinin dayanışmasını iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Özlem Öz’ün 4 milyon takipçili hesabı neden kapatıldı? Bakanlıktan açıklama var

Özlem Öz’ün 4 milyonluk hesabı neden kapatıldı? Bakanlık açıkladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kol kola görüntülerin perde arkası: Dervişoğlu'nun en yakını o anları anlattı

Kol kola görüntülerin perde arkasını Dervişoğlu'nun en yakını anlattı
Ermenistan Parlamentosu'nda yumruklu kavga

Parlamento boks ringine döndü! Milletvekilleri birbirine girdi
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar

Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor

Galatasaray'dan gönderilmişti! Yeni takımında fırtına gibi esiyor
Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi

Zehirli yılan ve timsahlar mahallelere indi
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada

Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte emeklilere verilecek ek zam
Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti

Yolcu dolu otobüs şarampole yuvarlandı! 5 kişi hayatını kaybetti