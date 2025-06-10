Bosna Hersek Halklar Meclisi Oturumu Yılan Sebebiyle Ertelendi

Bosna Hersek Halklar Meclisi Oturumu Yılan Sebebiyle Ertelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi oturumu, salonunda bulunan bir yılan nedeniyle ertelendi. Yılanın tespiti sonrası salon boşaltıldı ve detaylı bir araştırma yapıldığı bildirildi.

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi oturumu, salonda bir yılan bulunması nedeniyle ertelendi.

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Saraybosna'daki parlamento binasında yapılması planlanan Halklar Meclisi oturumunun salonda yılanın fark edilmesi üzerine ertelendiği belirtildi.

Oturum öncesi salonda küçük bir yılanın bulunduğuna işaret edilen açıklamada, daha detaylı araştırma yapılması için salonun boşaltıldığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, salonda bulunan yılanın bir çalışan tarafından dışarı çıkartıldığı görüldü.

Meclis salonunda bulunan yılan, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif

İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.