Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic, Mladic cenazesi için Duric'e tepki gösterdi

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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, savaş suçlusu Ratko Mladic'e resmi cenaze töreni yapılmasıyla ilgili Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duric'e tepki gösterdi.

Konakovic ve Duric, Balkanlar'ın batısındaki ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve bu ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonunu hızlandırmak için başlatılan Berlin Süreci Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Konakovic, burada yaptığı konuşmada, Duric'e seslenerek, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic'in Sırbistan'da devlet ve askeri törenle gömülmesini eleştirdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Aleksandar Vucic'in resmi tören düzenlenmesiyle ilgili sorumluluğu olduğunu belirten Konakovic, şunları söyledi:

"Aleksandar Vucic, ordunun kullanılmasına karar vermek kendi yetkisindeyken, Sırbistan ordusunun katılımından kendini ayıramaz. Soykırım yoruma açık değil. Uluslararası mahkemelerin kesinleşmiş kararları, tarihin olası versiyonlarından biri değildir. Srebrenitsa anneleriyle yakında zamanda görüştüm. Çocuklarını toprağa veren kadınların yüzlerine baktım. Burada uzlaşmadan ve iyi komşuluktan söz edip, sonra eve dönüp onlara sessizliğimizi nasıl açıklayabilirim?"

AB'nin Bosna Hersek konusunda iki sınavla karşı karşıya olduğuna işaret eden Konakovic, bunlardan ilkinin Mladic cenazesinin ardından AB'nin açıklamaların ötesine geçip geçmeyeceği, ikincisinin ise Rus etkisine ve Bosna Hersek'in AB yolunun bloke edilmesine yanıt verip veremeyeceği olduğunu dile getirdi.

Duric ise Konakovic'in Bosna Hersek'teki seçim kampanyasının son günlerinde Berlin Süreci Toplantısı'nı Sırbistan'a yönelik suçlama ve hakaretler için kötüye kullanmaya çalıştığını öne sürdü.

Konakovic'in, Sırbistan'ı "savaş suçlarının mirasçısı ve geçmişe dönük bir ülke olarak göstermeye çalıştığını" iddia eden Duric, yaklaşımın Bosna Hersek'te vatandaşların ve siyasi aktörlerin çoğunluğundan destek görmediğine inandığını savundu.

Mladic'in Belgrad'da resmi törenle gömülmesi, Bosna Hersek ile Sırbistan arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Kaynak: AA