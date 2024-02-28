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Bosna Hersek Bağımsızlık Günü Resepsiyonu Düzenlendi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Konseyin Boşnak üyesi Denis Becirovic ev sahipliği yaptı. Yüksek Temsilci Christian Schmidt, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ve çok sayıda davetli katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Başkent Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Konseyin Boşnak üyesi Denis Becirovic ev sahipliği yaptı.

Resepsiyona Yüksek Temsilci Christian Schmidt, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ve çok sayıda davetli katıldı.

Komsic burada yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in 32 yıl önce yapılan referandumun ardından bağımsızlığını kazandığını anımsatarak "Referandumun sonucu açıktı; Bosna Hersek bağımsız ve egemen bir cumhuriyet haline geldi. Bağımsızlık referandumu, Bosna Hersek'in uluslararası alanda tanınması sürecinde merkezi bir olaydı." diye konuştu.

"Arkamızda ülkemizin uzun ve şanlı geçmişi var"

Bosna Hersek'in bağımsızlık referandumunun hemen ardından yaşanan savaşta büyük fedakarlıklar yaptığını ifade eden Komsic, ülkesinin uluslararası alanda tanınan sınırlarını koruduğunu ve anayasal yapısı değişmiş olsa da hukuki devamlılığını teyit ettiğini söyledi.

Komsic, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek güçleniyor, yavaş yavaş ama güçleniyor. Düşmanları onun güçlenmek şöyle dursun hayatta kalacağını bile ummuyorlardı. Bosna Hersek'in ve Bosna Herseklilerin ortadan kaybolacağına inanıyorlardı. Bu yüzden 1 Mart'tan gurur duyun, çünkü vatanımızla ve onu savunan nesille gurur duymaya her türlü hakkımız var."

Becirovic de "Arkamızda ülkemizin uzun ve şanlı geçmişi var. Bin yıllık bu yolculuktan sonra geriye dönemeyiz, sadece ileriye daha ileriye gitmeliyiz. Şimdi önümüzde Avrupa-Atlantik ve Avrupa yolculuğu var." dedi.

1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda milli bayram olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti'nde ise milli bayram olarak kabul edilmiyor.

Bağımsızlık referandumu

Eski Yugoslavya'nın parçalanmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuşmuştu.

Ülke genelinde yapılan ve Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma yüzde 63,6 katılım olmuş, yüzde 99,7 bağımsızlık için "Evet" oyu kullanılmıştı.

Bağımsızlık ilanının hemen ardından 3,5 yıl süren, birçok katliamın, tecavüz ve soykırım olaylarının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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