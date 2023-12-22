Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Dünya Bizim Evimiz' prömiyerini gerçekleştirdi

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosunun "Dünya Bizim Evimiz'" adlı yeni oyununun prömiyeri, Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi aracılığı ile hayata geçirilen oyun çevre bilincini ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla yazılmış bir masal niteliği taşıyor.

Yazar Yiğit Pakmen'in kaleminden çıkan eser, çocuklara doğayla iç içe yaşamanın ve evrensel sorumlulukların değerini öğretiyor. Usta oyuncu Kerem Alışık'ın seslendirdiği ana karakter Ulu Çınar ise oyunu farklı bir boyuta taşıyor.

Eserin konusu kısaca şöyle:

"Oyunun kahramanları Eylül, Toprak, Mirket, Kurt, Karga ve Papağan, doğa tahribatının izini sürmek üzere dünyanın dört bir yanından gelen yardım çağrılarına karşılık veriyor. Hindistan'dan kutuplara uzanan bu eşsiz yolculukları sırasında, çevre sorunlarına dikkat çekerek izleyicilere önemli bir mesaj iletiyorlar. Kahramanlar, ana sorunları keşfettikleri bu yolculuklar sırasında, insanları doğaya verilen zararlar konusunda bilinçlendirmeye karar veriyor. Ardından, tüm dünya çocukları ve hayvanlar bir araya gelerek yetişkinlerin bu yardım çağrısını duyup duymayacağını görmek için birleşiyor."

Oyun, düzenlenecek turnelerle çocukların doğa sevgisine ışık tutmayı sürdürecek.