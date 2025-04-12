Boşanma Sürecindeki Çiftin Kavgası Kanlı Bitti

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Esenler'de boşanmak isteyen kadını bıçaklayarak öldüren koca, ardından intihar girişiminde bulundu. Olayda kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Esenler'de boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

Fatih Mahallesi 223. Sokak'ta oturan Sevilay Y. (34), bir süre önce eşi Şaban Y. (37) ile boşanma kararı alarak evi terk etti.

Eşi hakkında uzaklaştırma kararı da aldıran kadın, bugün eşyasını almak için arkadaşlarıyla eşinin evine gitti.

Evde ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Eşini bıçaklayarak ağır yaralayan Şaban Y, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Sevilay Y, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Şaban Y'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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