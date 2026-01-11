Haberler

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheli Ahmet Y. teslim oldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

Hacivat Mahallesi D209. Sokak'taki iki katlı evde Ahmet Y, boşanma aşamasındaki eşi Tuğçe Y'ye tabancayla ateş açtı.

Silah sesini duyan komşular, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Tuğçe Y, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Tuğçe Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Ahmet Y. bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı
Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Ömür boyu futboldan men

Rakibine yaptığı faul pahalıya patladı: Eşi benzeri görülmemiş ceza
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay