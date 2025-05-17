Boşanma Aşamasındaki Kadın Zorla Araçla Kaçırılmaya Çalışıldı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşi Murat A. (29) ve beraberindeki 3 kişi tarafından zorla araca bindirilmeye çalışılan K.A. (24), çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Olay, geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında, 1'inci Kumsal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 31 HH 023 plakalı hafif ticari araçla sokağa gelen Murat A., Mahmut Duymaz (65), Mehmet Durgut (42) ve Ergül Kolbey (40), araçtan inerek K.A. adlı kadını takip etti. Şüpheliler, yakaladıkları K.A.'yı saçından sürükleyip aracın bagaj kısmına zorla bindirmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan K.A., olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelileri araçla yakalayıp gözaltına aldı. Araçtaki aramada 1 tabanca ve 39 mermi ele geçirildi. K.A., polise verdiği ifadede; Murat A. ile boşanma sürecinde olduğunu ve zorla kaçırılmak istendiğini belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.