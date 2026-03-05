Haberler

Fatih'te boşanma aşamasındaki eşinin silahla vurduğu kadın ağır yaralandı

Fatih'te boşanma aşamasındaki Semiha D., eşi tarafından sokak ortasında başından silahla vurularak ağır yaralandı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan okulun önünde meydana geldi. Semiha D. (30) sokak ortasında iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vuruldu. Kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

