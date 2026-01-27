Haberler

Manisa'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından sokak ortasında öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Hayrettin Karataş, boşanma aşamasında olduğu eşi Pınar Karataş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Karataş, polis tarafından kısa süre içinde yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Hayrettin Karataş (41), boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Pınar Karataş'ı (41), sokak ortasında tabancayla boynundan vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.15 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Pınar Karataş, iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Hayrettin Karataş ile sokakta karşılaştı. Hayrettin Karataş, belinden çıkardığı tabancayla Pınar Karataş'a ateş açtı. Pınar Karataş, boynuna isabet eden kurşunla yere yığılırken, Hayrettin Karataş ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 7 çocuk annesi Pınar Karataş'ın öldüğü belirlendi. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, cinayet şüphelisi kocayı, olay yerinin 300 metre ilerisinde yakaladı. Pınar Karataş'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisini emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Bakan Şimşek sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek

Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kendisi gibi ünlü olan halasını son yolculuğuna uğurladı
Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı

Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı