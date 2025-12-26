Haberler

Karaman'da karısını öldüren kişi intihar etti

Güncelleme:
Karaman'da, boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Fatma Çetinkaya, eşi Mithat Çetinkaya tarafından boğarak öldürüldükten sonra Mithat Çetinkaya intihar etti. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, iki kişinin cansız bedenini buldu.

Karaman'da boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini boğarak öldüren kişi intihar etti.

Fatma Çetinkaya'dan (22) öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki eşi Mithat Çetinkaya'nın (24) Valide Sultan Mahallesi 202. Sokak'taki evine gitti.

İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemede, Mithat Çetinkaya'nın, karısını öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
