Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı
Samsun'da çocuğundan aldığı anahtarla eve girerek boşanma aşamasındaki eşini bekleyen Birol O, eve gelen eşine bıçakla saldırdı. Aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Türkiye'nin kanayan yarası kadına şiddet haberlerine bir yenisi Samsun'dan eklendi. 19 Mayıs ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan bir evde dehşet yaşandı.
EVE GİZLİCE GİRİP BEKLEDİ
Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O. (45), çocuğundan aldığı anahtarla eve girdi. Birol O, burada boşanma aşamasındaki eşinin gelmesini bekledi.
DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI
Eve gelen Muradiye O. (38) ile Birol O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Birol O, Muradiye O'yu beş yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS KAÇAN SALDIRGANI ARIYOR
Muradiye O'nun hastanedeki tedavisi devam ederken polis ekipleri, kaçan Birol O'nun yakalanması için çalışma başlattı.