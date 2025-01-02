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Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı
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Samsun'da çocuğundan aldığı anahtarla eve girerek boşanma aşamasındaki eşini bekleyen Birol O, eve gelen eşine bıçakla saldırdı. Aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Türkiye'nin kanayan yarası kadına şiddet haberlerine bir yenisi Samsun'dan eklendi. 19 Mayıs ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan bir evde dehşet yaşandı.

Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

EVE GİZLİCE GİRİP BEKLEDİ

Edinilen bilgilere göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol O. (45), çocuğundan aldığı anahtarla eve girdi. Birol O, burada boşanma aşamasındaki eşinin gelmesini bekledi.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KAÇTI

Eve gelen Muradiye O. (38) ile Birol O. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Birol O, Muradiye O'yu beş yerinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Evde tuzak kurup boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı

AĞIR YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS KAÇAN SALDIRGANI ARIYOR

Muradiye O'nun hastanedeki tedavisi devam ederken polis ekipleri, kaçan Birol O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Her Allah'ın Günü bir kadın cinayeti yeter artık ya ağır cezalar gelsin

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Haber YorumlarıCevizci Coşkun:

Türkiye'nin kanayan yarası İHANET.

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