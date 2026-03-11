Haberler

Mersin'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme:
Mersin'in Toroslar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan 27 yaşındaki Songül A, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Songül A. (27), çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşi Selami A'nın (34) Toroslar Mahallesi'ndeki evine gitti.

Eşini bıçakla yaralayan Selami A, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Songül A, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi defnedildi

Songül A'nın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Güneykent Mezarlığı'na getirilen cenaze için tören yapıldı.

Törene Songül A'nın ailesi, yakınları, arkadaşları ve kadınlara yönelik bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Songül A'nın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından mezarlıkta toprağa verildi.

Polis ekiplerinin, "kasten yaralama" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 9 kaydı bulunan zanlının yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci
