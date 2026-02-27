Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşiyle sevgilisini görünce başından bıçakladı
İstanbul Sultangazi'de Vahyettin Ç. isimli şüpheli dehşet saçtı. Vahyettin Ç., evinin önünde boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi görünce başından bıçakladı. Yaralı hastanede yaşam savaşı verirken olay yerinden kaçan saldırganı yakalama çalışmaları başlatıldı. Öte yandan Vahyettin Ç'nin 4, kadının 7 ve yaralının 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Vahyettin Ç. (46) boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç. ve sevgilisi olduğu öğrenilen Barış K.'yi (46) eşinin evinin önünde birlikte görmesi üzerine aralarında tartışma çıktı.
BAŞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartışma sırasında Vahyettin Ç. yanında bulunan bıçakla Barış K.’ye saldırdı. Çıkan arbede de Barış K. başına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanıp yere yığıldı. Çevredekiler Vahyettin Ç.’nin elinden bıçağı aldı. Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.
HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış K. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HEPSİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK
Olayın ardından incelemelerde bulunan ekipler kaçan Vahyettin Ç.’nin 4, Gizem Ç.’nin 7 ve ağır yaralanan Barış K.’nin 6 suç kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.