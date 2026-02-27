Haberler

Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşiyle sevgilisini görünce başından bıçakladı

Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşiyle sevgilisini görünce başından bıçakladı Haber Videosunu İzle
Dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşiyle sevgilisini görünce başından bıçakladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sultangazi'de Vahyettin Ç. isimli şüpheli dehşet saçtı. Vahyettin Ç., evinin önünde boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi görünce başından bıçakladı. Yaralı hastanede yaşam savaşı verirken olay yerinden kaçan saldırganı yakalama çalışmaları başlatıldı. Öte yandan Vahyettin Ç'nin 4, kadının 7 ve yaralının 6 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Vahyettin Ç. (46) boşanma aşamasındaki eşi Gizem Ç. ve sevgilisi olduğu öğrenilen Barış K.'yi (46) eşinin evinin önünde birlikte görmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. 

BAŞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma sırasında Vahyettin Ç. yanında bulunan bıçakla Barış K.’ye saldırdı. Çıkan arbede de Barış K. başına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanıp yere yığıldı. Çevredekiler Vahyettin Ç.’nin elinden bıçağı aldı. Saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İhbar üzerine olay yerine polise sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış K. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HEPSİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Olayın ardından incelemelerde bulunan ekipler kaçan Vahyettin Ç.’nin 4, Gizem Ç.’nin 7 ve ağır yaralanan Barış K.’nin 6 suç kaydı olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü

Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti
Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Gece yarısı art arda patlamalar
Fode Koita'dan canlı yayında 'Kabe'de Hacılar' performansı

Canlı yayınlanan Ramazan programına damga vurdu
Kulüp tarihine geçecek! Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'da tutabilene aşk olsun

Kulüp tarihine geçecek! Bu adamı Avrupa'da tutabilene aşk olsun
Katilin fotoğrafı yayılınca takipçi sayısı patladı! Yorumlar dehşet verici

Seri katil fenomen oldu! Yorumlar dehşet verici
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize 'sarı' alarm verildi, ikisi birden vuracak

21 ilimize "sarı" alarm verildi! İkisi birden vuracak