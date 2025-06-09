Boşanma Aşamasındaki Eşinin Otomobilini Çaldığı İddia Edilen Şüpheli Aranıyor

Boşanma Aşamasındaki Eşinin Otomobilini Çaldığı İddia Edilen Şüpheli Aranıyor
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Adana'da, boşanma aşamasındaki eşi Burcu K'nin otomobilini çaldığı iddia edilen B.K. için polis çalışma başlattı. Burcu K, eşiyle ilgili fiziksel ve psikolojik şiddet iddialarında bulundu.

Adana'da polis, boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini çaldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlk evliliğinden 2 çocuğu bulunan 36 yaşındaki öğretmen Burcu K, 3 Şubat 2023'te B.K. (36) ile evlendi.

Evliliğinden kısa süre sonra hamile kalan Burcu K, iddiaya göre bu süreçte eşinden şiddet görmeye başladı.

Burcu K, 5 Mart 2024'te boşanma davası açtığı eşi B.K'nin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

Davanın sonuçlanmasını bekleyen Burcu K, boşanma aşamasındaki eşi B.K'ye 19 aylık kızını göstermek için 7 Haziran'da adliyeye gitti.

Pedagog ve polis eşliğindeki görüşmede, Burcu K'nin lavaboya gittiği sırada çantasındaki aracının anahtarını alan B.K'nin park halindeki otomobili alarak kayıplara karıştığı öne sürüldü.

Anahtarını bulamayan ve otomobilinin çalındığını fark eden Burcu K, bunun üzerine Akıncılar Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Polis, otomobili çaldığı iddia edilen B.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Burcu K, gazetecilere yaptığı açıklamada, boşanma aşamasındaki eşi B.K'nin evlendikten sonra kendisi ve çocuklarına psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti.

Hamilelik sürecinde de darbedildiğini öne süren Burcu K, B.K'nin kızlarını iki haftada bir adliyede pedagog eşliğinde görebildiğini anlattı.

Görüşme için 7 Haziran'da adliyeye gittiğini belirten Burcu K, şunları kaydetti:

"B.K, pedagog ve polislerin olduğu ortamda ben lavaboya gittiğim sırada çantamın içinden aracımın anahtarını alıyor. Aracımı alıp gidiyor. Ben bu süreçte birçok sorun yaşadım. Hayatımı zorlaştıran, aracımı da kaçıran bu adamdan şikayetçiyim. Aracımın bulunarak bana teslim edilmesini istiyorum. Bir an önce boşanmak istiyorum."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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