Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile sırtından vurarak öldürdü - Haberler

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Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile sırtından vurarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile sırtından vurarak öldürdü

AYDIN'ın Söke ilçesinde Zehra Çiçek'i (37), boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Çiçek (53) tarafından tabancayla vuruldu.

AYDIN'ın Söke ilçesinde Zehra Çiçek'i (37), boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Çiçek (53) tarafından tabancayla vuruldu. Zehra Çiçek, sırtına isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybederken, cinayet zanlısı eş ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Akın Altümsek sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Mehmet Çiçek ile boşanma aşamasındaki eşi Zehra Çiçek arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Çiçek tabanca ile Zehra Çiçek'e ateş etti. Kurşunlardan 4'ü kaçmaya çalışan kadının sırtına isabet etti.Silah sesinini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zehra Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Çiçek'in cenazesi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Eşini sırtından vuran Mehmet Çiçek ise olaydan sonra polis ekipleri tarafından tabancayla birlikte gözaltın alındı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

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