Boşanma aşamasındaki eş cinayeti: Asya Aydoğan hayatını kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Aydoğan tarafından tabancayla vurulan Asya Aydoğan hastanede öldü. Olayda yaralanan baldız Medine G.'nin tedavisi sürerken, şüpheli gözaltına alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Aydoğan tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Asya Aydoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan hemen sonra Yusuf Aydoğan'ın tabancayla yaraladığı baldızı Medine G.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, şüpheli Yusuf Aydoğan'ı saklandığı adreste gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı