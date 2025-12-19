Denizli'de eşini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Denizli'nin Tavas ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Mehmet Ali Elbeli (37), taraf avukatları ile maktul Müge Elbeli'nin (35) annesi Hatice ve babası İsmail Tangil katıldı.

Sanık Mehmet Ali Elbeli, son savunmasında, 13 yıllık evli olduğunu ve bu sürede eşine ve çocuklarına şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Sanık, "Olay günü eşimle aldatma yüzünden kavga ettik. Bana küfrettiği için onu bakır kabloyla dövdüm. Asla öldürme amacım yoktu. Çocuklarımın istikbali için tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Baba İsmail Tangil ise ailesine yaşattıklarından dolayı sanığa en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Anne Hatice Tangil ise kızının ağır işkenceye maruz kalarak öldürüldüğünü ifade ederek, torunlarının annesiz kaldığını ve hak ettiği cezayı almasını istedi.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki son görüşünde sanığın "eşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçunu işlediğini belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa kadına, eşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Karahisar Mahallesi Hanımlar Sokak'ta 31 Temmuz'da Müge Elbeli evinde ölü bulunmuş, araçla buradan ayrıldığı belirlenen F.Y, S.S. ve A.K. yakalanmıştı. Jandarma yürüttüğü çalışma sonucu evde bulunamayan Müge Elbeli'nin eşi Elbeli'yi de gözaltına almıştı. Zanlı ilk ifadesinde, eşini, kendisini cezaevinde bulunduğu sırada aldattığı için darbettiğini söylemişti.

Zanlının arkadaşları F.Y. adli kontrol şartıyla salıverilmiş, S.S. (42) ile A.K. serbest bırakılmıştı.

Sanık hakkında "kadına, eşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede F.Y. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kadına karşı kasten öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti.