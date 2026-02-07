Haberler

Malatya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi Nuran K'yi öldüren Recep K, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adaletin yerini bulduğunu belirten Nuran K'nın avukatı, kadın cinayetlerine karşı toplumun duyarlılığının arttığını ifade etti.

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren Recep K, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Recep K. ile maktul Nuran K'nin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Recep K'ye, "tasarlayarak kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Maktul Nuran K'nin avukatı Abdullah Topuz, "Adalet yerini buldu. Ülkemizin kanayan yaralarından olan kadın cinayetlerinden toplum bıkmıştı. Umarım verilen bu ceza herkes için caydırıcı olur. Bir daha böyle acı olayla karşılaşmak zorunda kalmayız." ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt ilçesinde 24 Eylül 2024'te Nuran K. ile boşanma aşamasındaki eşi Recep K. arasında otomobilde tartışma yaşanmıştı. Recep K'nin silahla ateş ederek yaraladığı Nuran K, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Restoranların yeni taktiğine geçit yok! 1.8 milyon TL ceza kesildi

Restoranların yeni taktiğine geçit yok! Ağır bedel ödediler