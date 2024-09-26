Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adam Tutuklandı

MALATYA'da boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'i (37) tabanca ile ateş açarak öldüren Recep Karayiğit (41), tutuklandı.

Bostanbaşı Mahallesi'nde Recep Karayiğit, 24 Eylül'de otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Nuran Karayiğit'e tabancayla ateş etti. Recep Karayiğit, ağır yaralanan eşini daha sonra otomobili ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan 3 çocuk annesi Nuran Karayiğit, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Recep Karayiğit, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.