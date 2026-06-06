Eşini markette tüfekle vurmaya kalkıştı, engellenince bıçakladı

MERSİN'in Silifke ilçesinde Ulaş D. (37), boşanma aşamasındaki eşi Latife D.'yi (34) markette alışveriş yaptığı sırada tüfekle vurmaya çalıştı. Market çalışanlarının müdahalesiyle tüfeği düşen Ulaş D., bu kez yanında taşıdığı bıçakla eşini ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan ve 9 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; Ulaş D., aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Latife D.'yi takip etti. Latife D.'nin alışveriş yapmak için markete girdiğini gören Ulaş D., yanında taşıdığı tüfekle arkasından içeri girdi.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Eşini reyonların arasında bulan Ulaş D., tüfeği doğrultarak ateş etmek istedi. Bu sırada durumu fark eden market çalışanları, Ulaş D.'nin üzerine atladı. Yaşanan arbede sırasında çalışanlar düşen tüfeği aldı. Ulaş D., bu kez belinden çıkardığı bıçakla eşi Latife D.'ye saldırdı. Latife D., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken; şüpheli yaya olarak kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbarLA adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Latife D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Latife D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken; kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı