Haberler

Eşini markette tüfekle vurmaya kalkıştı, engellenince bıçakladı

Eşini markette tüfekle vurmaya kalkıştı, engellenince bıçakladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde Ulaş D., boşanma aşamasındaki eşi Latife D.'yi markette önce tüfekle vurmaya çalıştı, çalışanların müdahalesiyle tüfeği düşünce bıçakla ağır yaraladı. Kaçan şüpheli 9 suç kaydıyla yakalandı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde Ulaş D. (37), boşanma aşamasındaki eşi Latife D.'yi (34) markette alışveriş yaptığı sırada tüfekle vurmaya çalıştı. Market çalışanlarının müdahalesiyle tüfeği düşen Ulaş D., bu kez yanında taşıdığı bıçakla eşini ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan ve 9 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre; Ulaş D., aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Latife D.'yi takip etti. Latife D.'nin alışveriş yapmak için markete girdiğini gören Ulaş D., yanında taşıdığı tüfekle arkasından içeri girdi.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Eşini reyonların arasında bulan Ulaş D., tüfeği doğrultarak ateş etmek istedi. Bu sırada durumu fark eden market çalışanları, Ulaş D.'nin üzerine atladı. Yaşanan arbede sırasında çalışanlar düşen tüfeği aldı. Ulaş D., bu kez belinden çıkardığı bıçakla eşi Latife D.'ye saldırdı. Latife D., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken; şüpheli yaya olarak kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbarLA adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Latife D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Silifke Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Latife D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken; kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşabilir, önleyecek madde yok

Kılıçdaroğlu tartışmalarına nokta: Önleyecek madde yok

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan

Rahmi Koç'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı'ndan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu

Okan Buruk olumlu rapor verdi: Yıldız futbolcu karakolluk oldu
Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat

Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat

Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Fethiye’de masalsı teklif: Ünlü oyuncu evet dedi, yüzüğü taktı
Eşini odunla döverek öldüren şahıs yakalandı

Odunlu vahşetin faili böyle yakalandı
Ozan Güven'e bir darbe daha, oyunları da iptal edildi

Ozan Güven'e bir şok daha: "Failler dışarı" sloganı perdeyi kapattı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Herkes ismini aratıyor! Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı

Kürsüye çıkıp Aziz Yıldırım'a ağzına geleni saydı