Eşini kalbinden bıçaklayıp yaralayan sanığa 11 yıl hapis

ANTALYA'da, boşanma aşamasındaki eşinin evine çocuklarını almak için giden Çisem Çetin'i (41) bıçakla kalbinden yaralayan Rıfat Çetin (42), 'kasten yaralama' suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.

Olay, 1 Ekim 2025'te gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kırcami mevkisinde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu eşinden şiddet gördüğüne dair polis merkezine çok sayıda başvurusu bulunan Çisem Çetin, çocuklarının kendisini arayıp babaları tarafından darbedildiklerini söylemesi üzerine annesi ve babasıyla birlikte eşinin kaldığı eve gitti. Evde çıkan tartışmada Çisem Çetin, iddiaya göre eşi Rıfat Ç. tarafından kalbinden bıçaklandı. Çisem Çetin'in babası ise kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in bıçaklanmaya bağlı kalp zarında yırtık oluştu ve ameliyata alındı. Çetin, 5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Olayın ardından gözaltına alınan Rıfat Çetin, tutuklandı.

Tutuklu sanık Rıfat Çetin hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Rıfat Çetin, savunmasında öldürme kastı olmadığını belirterek beraatını istedi.

Çisem Çetin ise yaralanma sonucu aylarca tedavi gördüğünü ve korku içinde olduğunu ve şikayetinin devam ettiğini belirterek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Rıfat Çetin'e, Çisem Çetin ile babası Ali Rıza Baykuşlar'a yönelik 'kasten yaralama' suçlarından toplam 11 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı