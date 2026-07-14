Antalya'da eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen kocaya 11 yıl hapis cezası

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen koca "kasten yaralama" suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık R.Ç. (41), mağdur Çisem Ç. (40) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan R.Ç, öldürme veya kasten yaralama gibi bir amacının olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Mağdur Çisem Ç. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanığı, Çisem Ç. ve babası Ali Rıza Baykuşlar'a yönelik "kasten yaralama" suçlarından 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Çisem Ç. 1 Ekim 2025 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi R.Ç.'nin Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'ndeki evine 10, 9 ve 4 yaşlarında 3 çocuğunu almak için gittiğinde, çocuklarının babaları tarafından sokağa atıldığını görmüştü.

Çocuklarını kendi evine götürmek isteyen Çisem Ç. eşinin bıçaklı saldırısı sonrası kalbinden yaralanmıştı. Kızını korumaya çalışan Ali Rıza Baykuşlar ise kolundan bıçakla yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Çisem Ç. 5 gün yoğun bakım servisinde kaldıktan sonra sağlığına kavuşmuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan R.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.