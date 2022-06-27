Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi Tokat'ta, boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Tokat'ta, boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, sanık Samet Ağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur Özlem Ağ ise duruşmaya gelmedi. Sanık Samet Ağ, savunmasında, olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, yaşananlardan dolayı herkesten özür diledi. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Özlem Ağ'ı "kasten öldürmeye teşebbüs", Mehmet Demirel'i ise "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Olay Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden, kayınpederi Mehmet Demirel'i bacağından yaralayan Samet Ağ tutuklanmış, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği kadın muhtarlara yönelik konuşmasında yaşadıklarına değindiği Özlem Ağ ile telefonda da görüşmüştü. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Mehmet Demirel Cumhuriyet Tokat Güncel Haberler

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