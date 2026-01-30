Haberler

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar veren zanlı yakalandı

Güncelleme:
Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından darbedilen Cevriye O, şikayetçi oldu. O.O. gözaltına alındı. Cevriye O, yaklaşık 4 yıldır süren boşanma davalarının zorluğundan bahsetti.

Adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip evindeki eşyaya zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Cevriye O'nun evine 27 Ocak'ta boşanma aşamasındaki eşi O.O. geldi.

O.O'nun evdeki eşyaya zarar vermesi ve kendisini darbetmesi üzerine Cevriye O, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla O.O'yu gözaltına aldı.

Cevriye O, gazetecilere, biri yüzde 90 engelli olan çocuklarına bakmak için tarım işçiliği yaptığını söyledi.

Boşanma davalarının yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü anlatan Cevriye O, "Her duruşmaya çıktığımızda eşim, 'Boşanmak istemiyorum, eşimi seviyorum.' diyerek davayı sürekli erteletiyor. Çocuklarımın hiçbir masrafını karşılamıyor. Ben tarım işçiliği yaparak çocuklarım için elimden geleni yapıyorum." diye konuştu.

Cevriye O, boşanma aşamasında olduğu eşinin tavayla eşyayı kırdığını, kendisini de tehdit ettiğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
