Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2) Güncel Haberler BERİVAN'I DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞİzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile babası Şemsettin Çelik'i tabancayla vurarak öldüren, 2 baldızını da ağır yaralayan Recep Uslu'nun, daha önce Batman'da aralarında çıkan tartışmada karısını bıçaklayıp, şikayetçi olmaması... BERİVAN'I DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile babası Şemsettin Çelik'i tabancayla vurarak öldüren, 2 baldızını da ağır yaralayan Recep Uslu'nun, daha önce Batman'da aralarında çıkan tartışmada karısını bıçaklayıp, şikayetçi olmaması için de darbettiği ortaya çıktı. Öte yandan polis ekiplerinin, Recep Uslu'nun cinayetleri gerçekleştirdikten sonra kaçırdığı 3 çocuğu M.U., F.U. ve A.E.U.'yu güvenli teslim aldığı belirtildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can Karabağlar Batman İzmir Güncel Haberler

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