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Ankara'da öldürülen anne ve kızı, 2019'un ilk bebek ve annesiymiş

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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Semiha Koca ve kızı Hilal Nur Koca, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Hilal Nur'un, 2019'da Ankara'da yılın ilk bebeği olarak dünyaya geldiği, dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un anne ve bebeğini hastanede ziyaret ettiği ortaya çıktı.

ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşi Yakup Koca (55) tarafından öldürülen Semiha Koca (43) ve kızı Hilal Nur Koca (5), gözyaşlarıyla son yolcuklarına uğurlandı. Hilal Nur'un, 2019'da Ankara'da yılın ilk bebeği olarak dünyaya geldiği, dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un anne ve bebeğini hastanede ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Dün saat 15.00 sıralarında, Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesindeki Yeşilvadi Konutları'nda meydana gelen olayda, Yakup Koca, 1 ay önce 5 yaşındaki kızını da alıp annesinin yanına giden eşi Semiha Koca ile konuşmak için kayınvalidesinin evine gitti. Semiha Koca ve boşanma aşamasındaki eşi, sitenin kameriyesinde bir araya geldi. Yakup Koca, çıkan tartışmada yanındaki tabancayla önce Semiha Koca'ya 6 el, ardından kızı Hilal Nur Koca'ya 1 kez ateş etti. Yakup Koca, daha sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Anne ile kızı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Yakup Koca da kaldırıldığı hastanede öldü.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Yakınlarının Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeleri teslim aldığı anne ile kızı için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazesine yakınları, arkadaşları ve bölge halkının katıldığı Semiha Koca ile kızı Hilal Nur Koca, gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.

2019'UN İLK BEBEK VE ANNESİYMİŞ

Hilal Nur Koca'nın, Ankara'da 2019 yılının ilk bebeği olarak dünyaya geldiği, dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, anne ve kızını hastanede ziyaret ettiği ortaya çıktı. Selçuk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal doğumla 2 kilo 840 gram dünyaya gelen Hilal Nur Koca'yı kucağına alıp altın takmış, anne Semiha Koca'yı da tebrik etmişti. İlk çocuğunu dünyaya getiren Semiha Koca ile sohbet edip, Hilal Nur bebeğin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmesini dileyen Selçuk, "Yeni yıl vesilesiyle doğan her çocuğumuz bizler adına bir umut olur umarım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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