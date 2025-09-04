Boşanma Aşamasındaki Damat Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından pompalı tüfekle vurulan damat hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'ndeki apartmanda silahlı kavga olduğu ve bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Söz konusu yere ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Berk Alkan'ın (25) boşanma aşamasındaki karısı C.A'nın (23) babası İ.A. (57) tarafından pompalı tüfekle öldürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, yaptıkları araştırmada Berk Alkan'ın, 3 yaşındaki kızını görmek için eşi C.A'nın bulunduğu eve geldiğini, burada yaşanan tartışma sonucu kayınbabası İ.A. tarafından 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Polis ekipleri olayın ardından zanlı İ.A'yı gözaltına aldı.

Berk Alkan'ın cenazesinin Ceyhan Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.