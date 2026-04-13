Kayınvalidesinin evinin önünde aracını yakıp, havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

ANKARA'nın Mamak ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan ve kayınvalidesinin evinin önünde önce aracını yakıp, ardından pompalı tüfekle havaya ateş açan H.Ş., polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ş., isimli kişi boşanma aşamasındaki eşi S.Ş.'nin annesinin evine gitti. Evin önünde eşini ve kayınvalidesini defalarca arayan H.Ş., telefonlarına cevap gelmemesi üzerine sinirlenip, kendi aracının üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Öfkesi geçmeyen H.Ş., daha sonra elinde bulunan pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçta çıkan yangın söndürüldü. Şüpheli ise polis ekiplerinin çalışması sonucu olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı