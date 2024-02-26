Boşandığı eşini silahla vurarak öldüren adam intihar etti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir süre önce boşandığı eşinin evine birkaç eşya almak için adam dehşet saçtı. Evin bahçesindeki çardakta tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren adam daha sonra aynı silahla intihar etti.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir süre önce boşandığı eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.
EVİN BAHÇESİNDE KAVGA ÇIKTI
İddiaya göre, T.A. (40), birkaç eşyasını almak için ayrıldığı eşi Murat D. (48) ile daha önce birlikte yaşadıkları Hacivat Mahallesi C102 Sokak'taki eve gitti. Kadın ile eski eşi arasında evin bahçesinde çardakta konuştukları sırada tartışma çıktı.
EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Kavgaya dönüşen olayda, Murat D, iki çocuk annesi eski karısını silahla ateş ederek öldürdü, daha sonra aynı tabancayla intihar etti. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olay yerindeki çalışmaların ardından cenazeler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.