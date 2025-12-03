Haberler

Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında tutuklandı

Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında tutuklandı
Güncelleme:
Ünlü illüzyonist Aref Ghafouri'nin de içinde olduğu 8 şüpheli, borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklandı. Aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında karar çıktı.

8 TUTUKLAMA, 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespitinin ardından gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

AREF GHAFOURI DAHİL 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 10 şüphelinin de işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Aref Ghafouri'nin de aralarında bulunduğu 8 şüphelininnöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

4 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya'nın da bulunduğu 4 şüpheli, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cemre Yıldız
Haber YorumlarıFirat Tas:

Elin iranlısı Türk'ün borsasını hiç etmiş

Haber YorumlarıGoethegitme:

Sihir yap cik icerden hadi Hadi hmna

